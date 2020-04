Robben contó el calvario que vivió con su mujer por el coronavirus

Arjen Robben comentó que su esposa Bernadien Eillert sufrió "serios problemas respiratorios" luego de dar positivo por coronavirus y que la pasó muy mal durante varios días.

"Lo peor fue la presión que llegó a sentir en el pulmón y los problemas respiratorios que sufrió. No fue para nada una sensación agradable", señaló Robben, el delantero retirado de 36 años, en un podcast del Bayern Munich de Alemania, el último equipo en el que jugó.

El ex jugador de la selección holandesa pasó la cuarentena junto a su esposa y ahora que ya se recuperó relató su experiencia. "Nos dimos cuenta de que la cosa no pasa de hoy a mañana, no te llegas a sentir mejor después de uno o dos días. El último test al que se sometió dio negativo, por suerte, y poco a poco vuelve a sentirse mejor, pero estuvo fatal".

El delantero, rival de la Selección Argentina en las semifinales del Mundial de Brasil 2014, les agradeció a los amigos que los ayudaron en esta difícil etapa.

El holandés y su mujer, Bernadien Eillert.

"Fue una situación de lo más extraña porque no puedes salir de casa. La gente se encarga de hacerte las compras, te las deja delante de la puerta y cuando pasa un tiempo puedes salir a meterlas. Tenemos un perro con el que tampoco podíamos ir a pasear y también lo sacaban nuestros amigos", comentó.

En los Países Bajos se registraron hasta el momento 23.097 casos positivos de coronavirus, con 2.511 fallecidos, según informó la agencia NA. El primer ministro neerlandés, Mark Rutte, estableció un sistema de "confinamiento inteligente", en el que apela a la responsabilidad y disciplina de los ciudadanos para permanecer el mayor tiempo posible en sus hogares y evitar lugares concurridos.