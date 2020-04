Sainz con Orly: su inicio, sus rivales y ¿coronavirus en el Dakar?

Carlos Sainz es sin dudas uno de los referentes mundiales del deporte motor. A sus 57 años, el español sigue muy vigente y en la edición 2020 del Dakar lo demostró con creces. En tiempos de pandemia, los pilotos se cruzan en las redes sociales para que los fans conozcan algo más sobre ellos, y el Matador aceptó la invitación de Orly Terranova para un interesante mano a mano.

El mendocino cambió el buzo por el micrófono y fue desglosando su carrera desde el comienzo, pasando por el WRC, sus victorias en el Dakar y sobre la realidad que el mundo atraviesa.

"Desde pequeño me gustaron los coches, con once años mi hermana conocía a un piloto que corría en WRC (Juan Carlos Oñoro) y ahí aparece mi amor por las carreras. Mi hermano empieza a correr a los 18 y empecé a seguirlo. Tuve la suerte que el copiloto de Oñoro me prometió que iba a correr conmigo, y así comenzó toda mi carrera", contó en el Instagram Live que tuvo cientos de participantes.

Sobre su llegada al Dakar, confesó que fue el desaparecido Colin Mcrae quien lo incentivó a sumarse a la especialidad: "Había dos equipos: el Repsol y VW. La primera me dijo que no había hueco y comencé mi relación con la marca alemana. Llevaban dos o tres años en la categoría. Me dijeron de firmar por tres años pero pusimos en el contrato que si no me gustaba tenía la chance de salir y me entró el dakarvirus".

Muchos preguntaron de donde saca motivación para sostenerse en alto nivel y fue claro para responder: "El secreto es la pasión que tengo por las carreras. Me sigo divirtiendo, se destila esa pasión. Me gusta ganar, corro para eso. Me motivan los retos. Cuando llegas a un equipo hay un periodo donde hay que empezar a confiar en todos.

Algunos medios españoles publicaron declaraciones del español quien había dicho que "de milagro no se contagió coronavirus" en Arabia. Ante esto, Orly le consultó al respecto y fue cauto: "Es muy difícil decir si hubo o no. Dudas hay seguro, pero aseverar algo sin pruebas es complicado".

Otras frases importantes de la charla:

Su victoria en el Dakar 2020. "Ha sido increíble, fue peleado, parejo. El ritmo fue alto y el riesgo que se tomó fue mucho. Al haber tenido muchas cosas extras, además del recorrido nuevo, le da un valor especial. Y por eso el reconocimiento fue espontáneo de parte de Nasser y Peterhansel.

¿Miedo o respeto? "No tengo miedo, si respeto. Desde que corro, la palabra respeto es lo principal. Ese fue el consejo que le di a Fernando Alonso, que respete la carrera. si tuviese miedo no podría correr. Sobre todo en el Dakar que está lleno de sustos por todos lados".

Su hijo Carlos. "Para un padre no hay nada más torpe que hablar de un hijo. Huyo de hacerlo porque no me gusta, en privado lo hago, ahora no lo estamos pero voy a ser breve. Mclaren descubrió a Carlos y a él lo tienen que descubrir. Tiene mucho potencial y sorprenderá".