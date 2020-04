Escándalo en el Rojo con dos jugadores que recordaron el paso por la B

Hernán Fredes, ex mediocampista de Independiente, brindó una entrevista en vivo por Instagram para hablar de todo un poco y en un momento llegó el turno de recordar el paso del Rojo por la B Nacional. Allí, el hoy futbolista de Sol de América reveló que hubo jugadores que se hacían los lesionados para no salir a la cancha y así sacarse de encima la presión. Facundo Parra, quien también vivió ese momento, dio nombres.

"La presión de volver a Primera fue terrible. El primer semestre fue relativamente bueno, el segundo tuvimos un bache, nos pasaron los equipos y empezó lo complicado. Hubo jugadores que se hacían los lesionados para no jugar. No jugaban a muerte", declaró Fredes, en una charla en vivo con De la Cuna al Infierno a través de Instagram, sobre el campeonato de la Primera B Nacional 2013-14.

Pero el momento clave se dio cuando apareció Facundo Parra, uno de los amigos que le dejó el Rojo, y tiró nombres, uno en código. "Víctor Zapata" y "el que te embarga las copas" escribió el delantero, pieza clave para la obtención de la Copa Sudamericana 2010, en alusión a Luciano Leguizamón.

Un año antes del descenso, en junio de 2012, el surgido en Chararita se había quedado libre en Avellaneda y fichó para Atalanta, aunque luego volvió bajo la dirección técnica de Omar De Felippe para dar una mano y concretar la vuelta a Primera División.

Además, Fredes aprovechó para pegarle un palito a la gestión de Javier Cantero, sobre todo por la lucha contra la barra brava en medio de una crisis deportiva y económica. "Él no sabía dónde estaba parado, es una opinión personal. Yo era muy chico, pero él se pensó que manejar un club como Independiente era como una empresa y nada que ver. No estaba preparado para ser presidente. No lo juzgo como persona, pero él no sabía cómo encarar el problema. Era una situación muy complicada. Arrancó tratando de darnos la prioridad, pero se dio cuenta que era muy complicado. Prometió cosas que no cumplió", deslizó.