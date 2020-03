La dura denuncia de Caruso contra un ex River: "Lo echaron por doping"

Ricardo Caruso Lombardi no pasa tan tranquilo la cuarentena obligatoria por el brote de coronavirus. El entrenador de Belgrano de Córdoba recogió el guante y le respondió con dureza a Ariel Garcé, quien el fin de semana declaró que el Tano "no le hizo nada bien al fútbol".

"Les bajaba un mensaje terrible a los jóvenes diciendo que había que especular, hacer tiempo, por tener la platita en el bolsillo, el auto, la minita", expresó el ex defensor en diálogo con La Nación.

Ante esto, el DT no se guardó nada y lo atacó con fuertes acusaciones: "Garcé dijo que yo era un mal ejemplo para los pibes, le dije que no me iba a basurear y ahora que se agarre".

"Lo echaron por un doping de River. Yo no me como una. Lo de Garcé es típico de los jugadores que se la creen y cuando se retiran, nadie más los nombra. A mí nunca me preguntaron de droga, ni de homosexualidad, ni de ir para atrás. ¿Por qué se lo preguntan a él? Pensá lo que vos quieras", señaló en declaraciones al diario Clarín.

Pero no quedó todo ahí y fue por más, al dejar entrever que fue para atrás en un partido ante Independiente cuando dirigía Argentinos Juniors: "Me avisaron que no lo ponga contra Independiente, lo puse, hizo un penal al final con la cadera, perdimos. Está el video. A las dos semanas lo echaron de Argentinos".

Ese partido se disputó el 28 de abril de 2013, con el Rojo peleando por mantener la categoría, objetivo que finalmente no logró. Iban 32 minutos del segundo tiempo y el partido 1 a 1, cuando el Chino barrió a Hernán Fredes. Penal que Mauro Vigliano no dudó en cobrar y que Daniel "Rolfi" Montenegro cambió por gol.