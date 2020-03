Wanda e Icardi rompieron la cuarentena y Maxi estalló en las redes

La disputa entre Maxi López y Wanda Nara parece no tener fín. Desde la separación de la pareja, con tres hijos de por medio, los conflictos se suceden y a menudo de forma pública.

Este domingo se sumó un nuevo capítulo cuando el exdelantero de River hizo público en sus redes sociales un fuerte reclamo a su exesposa por romper con la cuarentena impuesta a partir de la pandemia de coronavirus y exponer así a los hijos de ambos.

Esta situación no le gustó nada a Maxi, quien emitió un fuerte comunicado en las redes sociales: "Me gustaría saber bajo qué criterio rompés una cuarentena de una pandemia mundial, donde a todo el mundo se le pide no salir y exponés a nuestros hijos a un viaje de un país a otro".

"Te movés y te vas al epicentro del contagio (Lombardía) en Italia sin importar ningún tipo de consecuencia. ¿Qué te pasa por la cabeza en estos momentos? Cuando lo más sagrado que tenés en el mundo es la salud de nuestros hijos... Me indigna que no tomes consciencia", agregó el ex Barcelona. Y cerró: "Si no querés hacerlo por vos, hacelo por ellos porque hoy sos madre de 5 criaturas, pero parece que no te diste cuenta".

