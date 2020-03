Di María habló en la televisión argentina y dejó un mensaje

Ángel Di María habló este sábado desde París y se mostró preocupado por la pandemia de coronavirus que mantiene a buena parte del mundo en cuarentena obligatoria.

"Es algo loco lo que estamos viviendo, no lo estamos pasando muy bien. Estamos aislados hace 14 días, desde que el presidente de Francia hizo la cuarentena. Nosotros dos días más por pedido del club. Salimos una sola vez al súper. Tratando de no hacer muchas cosas, en casa. Por nuestras hijas que no nos contagiemos", deseó el Fideo en diálogo con PH, de Telefé.

"Yo voy mucho al súper, tengo una vida normal porque la gente es respetuosa. Aunque con esto, fue solamente una vez mi mujer. Se sacó toda la ropa en la puerta antes de entrar a casa y se fue a bañar. Te asusta un poco todo. La situación que uno mira y escucha te da miedo", graficó el mediocampista.

Además, dio su visión sobre nuestro país: "Sé lo que pasa y no pasa en Argentina. Lo que ocurre en este momento. No salgo de casa. La tele francesa no la miro. Pregunto a gente que conozco del club, que habla en español y me explica la situación acá y lo que pasa. Todo es una incertidumbre. Cada vez hay más muertos e infectados. Te pone muy mal y uno no sabe qué pensar. Uno está encerrado. Tengo una casa que puedo estar cómodo y que mis hijas pueden disfrutar, salir afuera y no estar encerradas. Todo eso es importante. Pero no salgo de casa y es difícil de explicar. Veo que pasan muchos autos por afuera, gente caminando con barbijos y guantes".

Enseguida, agregó: "Lo importante es no salir. Es estar dentro, bancarla y no queda otra. Lo que vi en Argentina es que la gente está haciendo caso, respetando lo que el Gobierno dice. Lo que el Gobierno está haciendo es espectacular. La gente tiene que hacer caso y pensar en el otro. Si nos quedamos adentro, más rápido vamos a poder estar con el otro".

Además, el Fideo habló de sus comienzos en el fútbol y de lo complicado que le resultó cuando recién arrancaba: "Las cosas siempre fueron difíciles".