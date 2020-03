"Nadie sale campeón solo": emotivo video de AFA contra el coronavirus

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) divulgó hoy un video institucional para la prevención del coronavirus, que en el país tiene 690 infectados, con 18 víctimas fatales.



Con la voz en off de un locutor, el mensaje inicia con imágenes del Mundial de México y la frase "nadie sale campeón solo, ni Diego (Maradona) en el '86, que sin ese gol del 'Burru' (Jorge Burruchaga) no hubiera levantado la Copa".



"Hoy tenemos el partido más difícil de nuestra historia y Argentina te necesita para ganar", prosigue, ya con imágenes actuales del aislamiento preventivo social obligatorio.





Apelando al lenguaje futbolero señala luego: "Dale bola a los capitanes (aparece una fotografía conjunta del encuentro que mantuvieron esta semana el presidente Alberto Fernández, el gobernador bonaerense Axel Kicillof y el Jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta), que ya se pusieron de acuerdo".



"Respetá la distancia, te quedás en off side y perjudicás al equipo", expresa en relación a la necesidad de mantener el aislamiento social, y agrega: "Mira toda la gente que te banca afuera", con imágenes de recolectores de residuos, un médico y una mujer policía, como síntesis de quienes trabajan contra la pandemia.



"No se amontonen todos arriba, abran la cancha y ventilen cada vez que puedan", recomienda el video, y en otro segmento indica que "aunque parezca que el rival no existe es peligrosísimo a la hora de atacar".



"Vamos Argentina, este partido lo ganamos jugando en equipo, porque en este país hay una fuerza que es más fuerte que cualquier pandemia, la de volver a encontrarnos, dentro de una cancha o en cualquier otro lugar ", finaliza.