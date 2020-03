Lucas Alario y su futuro: ¿vuelve a River? ¿Iría a Boca?

Lucas Alario, delantero argentino del Bayer Leverkusen, se refirió a su futuro como profesional y recordó su salida de River Plate, de la que asegura que no se arrepiente. Además, se refirió a una posible vuelta al Millonario y a viejos rumores que lo vincularon con Boca Juniors.

"No me he arrepentido de haberme ido. Nunca dije 'pucha, si hubiese esperado un poco más habría estado ahí'. Porque la decisión la tomé muy convencido, era lo que sentía", aseguró Alario en diálogo con el diario Olé.

Con respecto a la posibilidad de regresar algún día, confesó que "la verdad es que no soy de pensar más allá de los próximos años: trato de disfrutar el día a día. No sé qué responder a eso porque no me pongo a pensar en qué va a pasar dentro de algunos años, pero es obvio que me gustaría volver como así también a Colón, un club que me dio mucho".

Alario sigue muy de cerca todo lo que pasa en River e intenta ver siempre sus partidos. Estuvo en la final de la Libertadores en el Santiago Bernabéu y disfrutó con la victoria Millonaria: "Me puse muy contento por la final que River ganó en Madrid".

Su paso por River le sirvió para crecer como futbolista y jugar en Alemania, donde se recupera actualmente de una lesión en el hombro. "Tener a Gallardo me sirvió para llegar más formado acá. Esa exigencia que tiene Marcelo es muy buena, porque si no das el 100% no jugás, vas para afuera", explicó.

El delantero contó que su relación con el Muñeco es buena, aunque no volvió a hablar con él desde que se marchó de River: "Después de que me fui de River no volví a hablar con Marcelo. La relación terminó bien. Nos despedimos como tenía que ser. Le agradecí todo lo que él hizo por mí, le dije que se portó muy bien siempre conmigo, que gracias a él yo pude jugar esos dos años en River".

Por último, ante los rumores de años anteriores que lo vinculaban con Boca Juniors, Alario aseguró que "nunca jugaría allí. Pasa por lo que yo siento. A mí lo que diga el resto, por haber jugado en River, no me interesa. Yo sólo digo lo que siento".