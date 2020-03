Juanfer se queda: "Estoy en el lugar que quiero estar"

Mucho se habló en las últimas semanas, antes del parate del fútbol argentino, sobre la situación de Juan Fernando Quintero. El mediocampista colombiano no es titular en el equipo de Marcelo Gallardo y son varios los rumores que lo ponen con ofertas fuera de River.

Este jueves, Quintero hizo un vivo en su cuenta oficial de Instagram y dejó contentos a muchos fanáticos millonarios. "Cada uno es feliz en donde quiere estar. Yo soy feliz estando en River. Después de tanto tiempo encontré mi lugar en el fútbol. Quédense tranquilos", manifestó.

En la misma línea, agregó: "Los que dicen eso, nunca me lo han preguntado. Así que yo creo que es eso, estoy en el lugar que quiero estar. Viví muchas situaciones difíciles y River me dio todo. El cariño y la gratitud es recíproco. No es cierto lo que salió publicado sobre mí, no es cierto que me quiera ir. El día que me quiera ir a hablaré con (Marcelo) Gallardo".

Y agregó sobre el hecho de haber perdido terreno en el equipo: "Yo jugué y mis compañeros esperaron. Hoy me toca esperar a mí. Me siento importante en River. Es un equipo y todos queremos jugar. Sufro el no jugar pero valoro a mis compañeros y respeto al entrenador. Es mentira que me quiero ir por no jugar"‬.