10 goles de la Selección argentina para recordar en tiempos de encierro

Con la premisa #QuedateEnCasa hay tiempo para ver tele, jugar en el jardín, repasar noticias, etc, etc. A los amantes del fútbol y de la Selección argentina, diez goles imprescindibles en Copas del Mundo que marcaron la historia del fútbol argentino. Para algunos, muchas de estas conquistas las vivieron de forma particular y para otros ni siquiera habían nacido. Un mix para todos los gustos.

El Matador Mario Alberto Kempes para abrir el marcador en la final del Mundial Argentina 1978 ante Holanda

Jorge Burruchaga a Alemania para el 3 a 2 final en el partido decisivo de la Copa del Mundo de México 1986

Claudio Caniggia a Brasil por los octavos de final de Italia 1990

Diego Maradona a Inglaterra, el segundo de su cuenta personal. El gol más importante de la historia de los mundiales. En México 1986

Maxi Rodríguez a México para el 2 a 1 en los octavos de final del Mundial de Alemania 2006

Marcos Rojo a Nigeria para la clasificación argentina a los octavos de final en Rusia 2018

Claudio Caniggia a Nigeria, para el triunfo 2 a 1 en el Mundial de Estados Unidos 1994

Javier Zanetti a Inglaterra para el 2 a 2 en los octavos de final de Francia 1998

Ángel Di María a Suiza en tiempo suplementario; octavos de final en Brasil 2014

Claudio Caniggia a Italia en Nápoles, para el empate 1 a 1 en las semifinales del Mundial de Italia 1990