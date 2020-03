La generosa donación de Lewandowski para la lucha contra la pandemia

View this post on Instagram

Dziu015b wszyscy jesteu015bmy u015bwiadomi trudnou015bci sytuacji jaka nas otacza. Dziu015b wszyscy gramy w jednej druu017cynie. Bu0105du017amy silni w tej walce i bu0105du017amy jednomyu015blni. Jeu015bli mou017cemy w sposu00f3b bezpieczny komuu015b pomu00f3c to ru00f3bmy to. Zdecydowaliu015bmy siu0119 przekazau0107 1 mln Euro na walku0119 z koronawirusem. Ta sytuacja dotyka kau017cdego z nas, nie wybiera, dlatego raz jeszcze prosimy: Stosujmy siu0119 do zaleceu0144, su0142uchajmy tych, ktu00f3rzy siu0119 na tym dobrze znaju0105. Bu0105du017amy odpowiedzialniud83dude4f Wierzymy, u017ce szybko wru00f3cimy do normalnou015bci. Bu0105du017amy razem, bu0105du017amy solidarni. [ENG] We are all aware of the difficulties of the situation around us. Today, we are all playing in one team. Letu0026#39;s be strong in this fight. If we can help someone, letu0026#39;s do it. We have decided to donate EUR 1 million to contribute toward the fight against coronavirus. This situation affects each of us, so we are asking you again: Follow the instructions, listen to those who know best. Be responsibleud83dude4f We believe that we will return to our normal life soon. We are in this together. @annalewandowskahpba #RL9 #RAL