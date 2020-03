River: el parate complicó la renovación del contrato de Scocco

La falta de competencia deportiva por la suspensión del fútbol ante la pandemia del coronavirus genera una complicación en la idea del delantero Ignacio Scocco de continuar en River de acuerdo a sus rendimiento futbolístico.



El goleador, que durante la pretemporada en San Martín de los Andes anunció que se iba a tomar un tiempo para pensar si renovaba el contrato que se le vencía el 30 de junio, podría emigrar a Newell´s en el segundo semestre del año.



Scocco había advertido que su continuidad en el Millonario iba a depender de cómo se iba sintiendo en la parte futbolística, tras un largo tiempo de recuperación que le hizo perder la titularidad y, sobre todo, continuidad en el primer equipo.





El propio Marcelo Gallardo, en una conferencia de prensa, avisó que necesitaba definiciones para poder saber con qué plantel iba a contar durante la otra mitad del año por las distintas competencias que debe afrontar.



Fuentes consultadas de ambas partes aseguran que por ahora no hay contactos oficiales en virtud de los acontecimientos que están sucediendo, pero al menos desde River intuyen que la situación no es favorable.



Scocco en los 10 partidos que se jugaron en el semestre sumó 9 presentaciones, pero solamente fue titular una vez cuando recibió una sanción Rafael Santos Borré, luego siempre ingresó en el segundo tiempo, además de anotar un gol frente a Central Córdoba de Santiago del Estero.



En total tuvo 165 minutos en cancha y hasta fue uno de los futbolistas que Marcelo Gallardo cuidó antes del partido frente a Atlético Tucumán, por eso no viajó para jugar ante la Liga de Quito en el debut de la Copa Libertadores.



Lo cierto es que mientras otros históricos como Leonardo Ponzio y Javier Pinola, ambos en muchos partidos suplentes, ya firmaron sus renovaciones por una temporada más hasta el 30 de junio del 2021, Scocco sigue sin tomar la decisión final y mantiene la incógnita.



En otro orden, y mientras el plantel sigue licenciado con tareas y una rutina particular hasta que todo vuelva a la normalidad, trascendió que en el próximo mercado de pases dos jugadores están en la órbita de la MLS y del Calcio.



El colombiano Juan Fernando Quintero, pretendido por los Chicago Fire, y el zaguero Lucas Martínez Quarta, muy elogiado por Javier Zanetti, vicepresidente del Inter de Milán, pueden ser los nombres que suenen para ser vendidos.



Juanfer Quintero, que se recuperó de una rotura de ligamentos y jugó poco desde su regreso a fines del año pasado, tiene una cláusula de salida de 20 millones de dólares con un contrato que se extiende hasta el 30 de junio de 2022.



Mientras que el "Chino" Martínez Quarta, de gran continuidad y nivel en los últimos años, con contrato hasta 2023, viene siendo sondeado en varios mercados de pases y su cláusula de salida fue aumentado a 22 millones de euros la temporada pasada.