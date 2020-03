Salvio se disculpó con los hinchas de River por su polémica frase

Eduardo Salvio habló en el programa "90 Minutos de Fútbol" sobre cómo vive estos momentos donde debe estar en su hogar y no entrenando en Casa Amarilla por el Coronavirus. Pero en medio de la charla se refirió a sus declaraciones tras la consagración en la Superliga Argentina de Fútbol, donde trató a River de "gallinas".

"Nunca hablo mal de nadie. Fue más por la euforia, por ser hincha. Pido disculpas porque se que no es lo correcto. Yo siempre trato de hablarle a mi mamá que no hable nada. Sé que a la gente de River no le gusta", respondió.

Además, agregó: "No soy una persona que busca problemas, pido perdón porque no tengo problemas de pedir disculpas cuando lo tengo que hacer".

"Fue algo más de la euforia por ser campeón, por ser tan fanático de Boca. Fue en el momento. Soy muy hincha de Boca, nada más", sentenció.