El pedido del Presidente: "Que se juegue, pero por televisión abierta"

El presidente Alberto Fernández aseguró hoy que "si el fútbol se juega a puertas cerradas", no veía "inconvenientes" y expresó su deseo de que "le den a los argentinos la posibilidad de ver los partidos por televisión abierta", teniendo en cuenta que "para muchos"que están en su casa "es un gran divertimento".

"Si el fútbol se juega a puertas cerradas, yo no veo inconvenientes", sentenció Alberto en conferencia de prensa. Aunque aclaró: "Lo que me encantaría por este tiempo, por lo menos, es que le den a los argentinos la posibilidad de ver los partidos por la televisión abierta y no por medio de sistemas codificados. Es que tenemos que quedarnos en casa y para muchos ese deporte es un gran divertimento".