El Patrón Bermúdez arremetió contra River por no presentarse

Jorge Bermúdez, integrante del Consejo de Fútbol de Boca, estuvo en el programa Fútbol sin Manchas y opinó sobre la decisión de River de no presentarse a jugar contra Atlético Tucumán.

Patrón Bermúdez :"Me sorprendió que River no llamara al capitán de Boca" en #FutbolSinManchas — Fútbol Sin Manchas ?uD83CuDFC6 (@FutbolSManchas) March 15, 2020

"Me sorprendió que ni se convocara al capitán de Boca y a la gente de Boca. Los chicos no sabían nada de lo que pasaba con los jugadores de River y la decisión que habían tomado. Pero más me sorprendió cuando se hablaba de ser consecuentes", dijo durante la entrevista.

Y continuó: "El día anterior había visto jugar el Ascenso y otras categorías... ¿y es que acaso los jugadores de River y Boca son distintos a los demás? No puede un club tomar una atribución de decir yo no juego más".

Patrón Bermúdez :"Hay que proteger al ascenso, somos todos o ninguno" en #FutbolSinManchas — Fútbol Sin Manchas ?uD83CuDFC6 (@FutbolSManchas) March 15, 2020

"Son todas familias que viven del fútbol. No puede un club tomar una atribución de decir yo no juego más. Hay que ir a las normas, a los reglamentos. La verdad me sorprendió. Pero más me sorprendió que tenemos en nuestro club jugadores muy inteligentes", criticó.

Y cerró: "Hay mucha preocupación, estamos en constante alerta. Pero también entendemos que somos parte del fútbol argentino y que esperamos que desde AFA, Superliga o el Gobierno argentino se tomen decisiones que nos protejan y que nos ayuden a tomar las nuestras. Tiene que haber un convencimiento político para proteger al fútbol. No es River o Boca, es el fútbol"