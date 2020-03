La palabra de Pezzella tras ser diagnosticado con coronavirus

View this post on Instagram

Como es de pu00fablico conocimiento, despuu00e9s de los estudios realizados, producto de dos du00edas con algu00fan su00edntoma, me confirmaron que tengo COVID-19. Los su00edntomas desaparecieron y estoy en mi casa siguiendo con los procedimientos indicados por el departamento de sanidad de mi club. Seguro esto dentro de poco seru00e1 otra historia para contar. Cuiden de su salud y de sus personas cercanas. Un abrazo. // Come sanno, dopo gli studi effettuati, prodotto di due giorni con alcuni sintomi, mi hanno confermato che ho COVID-19. I sintomi sono scomparsi e sono a casa seguendo le procedure indicate dal dipartimento sanitario del mio club. Sicuramente questa saru00e0 presto unu0026#39;altra storia da raccontare. Abbi cura della tua salute e di chi ti u00e8 vicino. Un abbraccio