Tras la goleada, Gallardo habló del "karma" de los penales

El entrenador de River Plate Marcelo Gallardo sostuvo hoy que el equipo "mostró muchísima superioridad desde el inicio del partido", tras la goleada 8 a 0 ante Binacional, de Perú, por la segunda fecha del Grupo D de la Copa Libertadores.



Gallardo dijo en conferencia de prensa en el estadio Antonio Vespucio Liberti que "se erraron dos penales, el karma del equipo, pero no incidió, no se sintió el golpe y se siguió con el mismo plan de juego".



"Necesitábamos ser más contundentes y en el segundo tiempo lo logramos", analizó Gallardo, y opinó que "es horrible jugar sin público".



El entrenador consideró que "éste será un grupo parejo, porque los equipos que juegan en la altura tratarán de ganar de local y por eso los goles pasar a tener mucha importancia ".



Según Gallardo "había que demostrar una diferencia" y expresó que River "hizo mérito con juego e iniciativa".



Para el entrenador "el equipo nunca cambió las formas, sabe lo que quiere", y añadió que "después de lo que pasó el fin de semana (por la Superliga) el equipo no flaqueó y mantuvo su mentalidad de juego".

"SIEMPRE HEMOS SIDO MUY RESPETUOSOS, LO QUE HAGAN LOS DEMÁS NO ME INTERESA EN LO ABSOLUTO"



Marcelo Gallardo se refirió a las declaraciones de algunos jugadores de Boca tras la obtención de la #SuperligaxFOX. pic.twitter.com/7tsj5JGrAL — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) March 12, 2020





"Somos un equipo muy confiable, pero si servís o no servís es analizar la nada misma, porque se puede ganar o perder siempre", advirtió Gallardo.



"Me gusta que el equipo se desarrolle como hoy, aunque a veces depende del rival, pero la idea es la misma", completó el entrenador.



"Somos un equipo respetuoso de los demás y no me interesa lo que diga el resto", contestó Gallardo en referencia a las declaraciones de algunos jugadores de Boca tras la consagración en la Superliga.

"HABÍAMOS REMARCADO EL TEMA DE LOS GOLES PORQUE VA A SER UN GRUPO AJUSTADO"#LibertadoresxFOX | Marcelo Gallardo explicó que en la charla técnica destacó la importancia del resultado final en busca del pase a octavos. pic.twitter.com/mAItH5FlaS — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) March 12, 2020





En tanto el chileno Paulo Díaz señaló que "era importante ganar por lo que había pasado, y el partido fue tranquilo por la intensidad que se le dio sin dejar jugar al rival".



"Tenía que aprovechar la oportunidad, el equipo jugó muy bien, y para mi convertir un gol me levanta anímicamente", concluyó Díaz.