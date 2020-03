El Papu Gómez dijo que nunca volvería a la Argentina

Alejandro Gómez, mediocampista de Atalanta -histórico clasificado a los cuartos de final de la UEFA Champions League en su primera participación-, fue muy contundente y descartó por completo un posible retorno al fútbol argentino para terminar su carrera. El ex-Arsenal y San Lorenzo, de 32 años, aseguró que pretende radicarse en Bérgamo, Italia, junto a su familia una vez que finalice su trayectoria.

"Nunca me tiró volver. Conozco muchos compañeros que están contando los días por volver. Ni en pedo me quiero retirar allá, todo el mundo me pregunta y les respondo '¿para qué?'. Es un desastre, una desorganización total. La situación económica no ayuda y estoy bárbaro acá", expresó en una entrevista con Últimos Cartuchos (Vorterix).

Además, en la misma línea de su declaración anterior, el Papu agregó: "La idea es quedarme acá a vivir. Estamos instalados, mi mujer es arquitecta y trabaja acá. No veo motivo para volver a Argentina. Extraño a mis amigos y a mis viejos, pero vienen a visitarme".