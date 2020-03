Russo: "Lo único que no se le cayó a este equipo fue la cabeza"

El entrenador de Boca Juniors, Miguel Ángel Russo, destacó que "lo único" que "no se les cayó" a sus dirigidos "fue la cabeza", y eso era clave "para poder afrontar este partido por Copa Libertadores apenas tres días después de haber salido campeones de la Superliga".



Boca le ganó 3 a 0 a Independiente Medellín, de Colombia, en la Bombonera, para sumar de a tres por primera vez en la Libertadores, después de la movilización emocional que significó salir campeón de la Superliga apenas 72 horas antes.





"Ningún partido es igual a otro. La soltura y la dinámica del juego llegan con el transcurso de los partidos. Pero en la medida que ganamos en confianza y seguridad, eso redunda en beneficio del juego", argumentó Russo en la conferencia de prensa post partido.



"Además el equipo mantiene el ritmo durante todo el partido y eso es muy importante. Estamos en un camino, pero no hay que tirarle muchas flores encima, porque el fútbol es muy cambiante", advirtió.



Al ser consultado por Télam respecto de la rotación que puede venirse por la doble competencia en las Copas Libertadores y de la Superliga, el técnico boquense se mostró cauto.



"Ahora vamos a ver como viene todo, porque esto es día a día, y confío mucho en este plantel y en los que quedan afuera, porque están siempre al pie del cañón. Ellos hicieron algo que no es normal como ganar la Superliga ante un rival que peleaba como River, pero ahora parece que eso quedó muy lejos y había que volver rápidamente a la normalidad para afrontar la Copa Libertadores", describió.



"Pero por suerte lo único que no se nos cayó fue la cabeza, que era algo fundamental para meternos de lleno en la Libertadores y no salirnos del camino", apreció.



Finalmente Russo tuvo palabras elogiosas para el volante central Jorman Campuzano, de quien dijo que "tiene 23 años, es muy joven, y por lo tanto no se puede medir su techo, porque vino de otro fútbol como el colombiano y se está acomodando, ya que acá se juega distinto". Un técnico y sus circunstancias.