Mac Allister la rompió ante Uruguay y habló de su salida de Boca

Alexis Mac Allister es la gran figura de la Selección argentina Sub 23 en el Preolímpico de Colombia: lleva cuatro goles en tres partidos (se perdió un encuentro por la expulsión ante el conjunto anfitrión) y anoche fue autor de dos tantos en el triunfo ante Uruguay, por 3-2, en el inicio del cuadrangular final.

El volante, quien emigrará al Brighton de Inglaterra, aseguró que todo lo que pasó en torno a su continuidad en Boca Juniors no lo afectó. "Trato de estar enfocado en el presente, como lo hice siempre. Sé de todo lo que se habló, soy consciente de la situación. Me parece que ya aclaré un poco las cosas y hoy lo mejor es estar pensando en este torneo", dijo.

Por otra parte, lamentó los errores que terminaron con los descuentos de los uruguayos en un partido que pintaba para goleada pero se terminó sufriendo. "Una lástima, sobre todo porque tuvimos errores muy claros. Pero lo importante es que ganamos, que seguimos ahí arriba, que seguimos compitiendo en un torneo muy difícil. Hay que seguir trabajando", afirmó en diálogo con TyC Sports.

Además, sobre su momento personal, agregó: "Estoy contento, agradecido a mis compañeros y el cuerpo técnico. Me dan una confianza muy grande y eso a mí me ayuda. Hay que seguir trabajando, todavía no logramos nada y se vienen dos partidos muy importantes".