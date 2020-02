Tevez, la explicación de su festejo y un palito para Sebastián Villa

Carlos Tévez, autor del segundo gol con el que Boca Juniors le ganó anoche 2 a 1 a Talleres, en Córdoba, se manifestó conforme con su actuación, acotando que el resultado podría haber “sido más amplio", y aseguró que "el equipo peleará el campeonato hasta el final".

Carlos Tevez, tras la victoria ante Talleres



"Cuando Villa aprenda a levantar la cabeza, va a ser un jugador que hoy no hay"

"En el área puedo hacer la diferencia"

El delantero aclaró que "donde aprenda, en los últimos metros, a levantar un poco la cabeza, va a ser un jugador que hoy no hay", a la vez que lamentó que no le cediera una pelota cuando se encontraba solo en el área de Talleres, lo que hubiera significado el tercer gol para Boca.

¡Ay, Villa! El colombiano la hizo perfecta, pero definió él ante el reclamo de Tevez.

Además, cuando el partido todavía estaba 1 a 0, el colombiano había protagonizado otra jugada en la que, con pelota dominada, no asistió a Eduardo Salvio que ingresaba sin marca frente al arco rival y, en cambio, decidió pasársela a un Tevez que estaba marcado y con el perfil cambiado.

¡No lo podían creer! Antes del gol, Boca estuvo a tiro del segundo gracias a la velocidad de Villa, pero... ¿Y si se la dabas a Salvio?

Sobre su performance, sostuvo que se siente “muy cómodo en el área rival”, y aseguró: “Es donde puedo hacer la diferencia, desde donde hoy pude volver a convertir, lo que me hizo feliz”.

De su especial festejo, sostuvo que se lo dedicó a su papá: "El festejo fue para mi viejo que lo operaron, y espero que esa alegría le ayude a una pronta recuperación”, auguró.

Finalmente, sobre la lucha por el título de la Superliga, que tiene a River como único puntero, Tevez avisó que Boca "peleará hasta el final, porque no se puede dar el lujo de no hacerlo, Así lo entienden todos los muchachos. Llegamos a Córdoba sabiendo de la victoria de River y eso no nos afectó y solo pensamos en ganar”.