La dura respuesta de Pablo Moyano sobre los dichos de Bullrich

Pablo Moyano, vicepresidente de Independiente, explotó al ser consultado sobre la posibilidad de que Patricia Bullrich se involucre en la vida institucional del club, presentándose en alguna lista opositora en las elecciones del año que viene.

La exministra de Seguridad de La Nación y actual presidenta del Pro, habló en radio La Red y fue contundente: "Estoy en contra del presidente de Independiente", dijo. Y agregó: "Por supuesto que me involucraría en una oposición a Hugo Moyano".

El hermano de Hugo, ante esto, recogió el guante y le respondió con una frase polémica. "Estaría bueno que conozca la cancha al menos", indicó. Además, añadió: "Estamos en democracia. Hay que ver si pagó la cuota esta señora".

#INDEPENDIENTE| Pablo Moyano: "Habría que ver si Patricia Bullrich pagó la cuota este mes, no conoce la cancha, ni las instalaciones del club. Intentó meternos presos con Independiente de por medio".



"Nunca habrá ido a la cancha, no conoce los predios, no conoce el Centro de Alto Rendimiento, la pensión de los chicos. Nos quiso meter en cana perjudicando a Independiente", expresó en el programa Los Más Grandes (Radio Cooperativa, AM 770). Y siguió: "La gente decidirá si vuelve la gente que nos mandó a la B, los que hoy no pueden ir a la cancha por el repudio de la gente".

"El país da para cualquier cosa. Si premian a Macri en la FIFA, que esta señora hable de Independiente cuando se cagó en Independiente... Nunca le importó Independiente. Si tiene la cuota al día, que participe el año que viene", sentenció.