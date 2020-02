Se jugó el primer Federativo de Mayores

View this post on Instagram

En el Club de Campo Mendoza se jugu00f3 este su00e1bado y domingo el primer Federativo de Mayores del 2020. Andru00e9s Benenati con 142 golpes (-2) y Maru00eda Romera con 150 (+6) fueron los mejores gross. En Damas el torneo se definiu00f3 en el primer hoyo de desempate. . ud83cudfc6 Caballeros 1u00ba Andy Benenati: 142 (68-74) 2u00ba Pablo Bernal: 144 (75-69) 3u00ba Nicolu00e1s Ramazzi: 147 (73-74) . ud83cudfc6 Damas 1u00aa Maru00eda Romera: 150 (74-76) 2u00aa Rosario Dalera: 150 (76-74) 3u00aa Celeste Cau00f1ada: 163 (82-81) . ud83dudc49Romera se impuso por u0026#34;muerte su00fabitau0026#34; en el hoyo 1, con un par. . ud83cudfc6 Mejores neto hasta 16 de handicap index 1u00b0 Roberto Gioacchini: 140 (72-68) 2u00b0 Gonzalo Medina: 141 (72-69) Mejores u00faltimos 18 hoyos: Ignacio Barrancos: 70. . ud83cudfc6 Mejores neto 16,1 a 54 de handicap index 1u00b0 Fermu00edn Ortiz Maldonado: 132 (70-62) 2u00b0 Federico Dalla Torre: 133 (63-70) Mejores u00faltimos 18 hoyos: Daniel Jensen: 65 . ud83cudfc6Mejores neto de Damas 1u00aa Leonor Toso: 142 (66-76) 2u00aa Ana Ines Toso: 143 (66-77) Mejores u00faltimos 18 hoyos: Isabel Orrico: 71