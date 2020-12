"Si se da...": Gallardo y una particular frase sobre otra final con Boca

Luego de vencer sin inconvenientes a Godoy Cruz, por 3 a 1, y acumular su quinto triunfo consecutivo en la Copa de la Liga Profesional, el entrenador de River Plate, Marcelo Gallardo, se refirió a la posibilidad de volver a enfrentar a Boca Juniors en la final de la Copa Libertadores e hizo un particular análisis.

"Si se da, siempre es bienvenida", comenzó diciendo el DT del Millonario cuando le consultaron al respecto, aunque luego analizó que "no sé si hay mucha gente que quiera que se juegue otro partido así. Hay mucho morbo. A mí me encanta, no le escapo".

"Lo que sí me parece es que es irrespetuoso para los otros equipos. Queda mucho hilo en el carretel, todavía, y sería injusto para los demás hablar de una final con Boca", agregó el Muñeco en su análisis.

Por último, Marcelo Gallardo consideró que "quedan muchos rivales que sortear, que se nos van a venir, y no está bien pensar que nosotros vamos a pasar y del otro lado lo mismo".

River tiene que enfrentar a Nacional de Uruguay por los cuartos de final y el partido de ida tendrá lugar el próximo jueves a las 21.30. Por su parte, el día anterior, Boca jugará la vuelta de los octavos ante Inter de Porto Alegre tras haber ganado por 1 a 0 el partido de ida jugado en Brasil.