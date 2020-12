Un jugador de Boca quiere jugar contra River y "sacarse la espina"

Edwin Cardona sostuvo hoy que todos esperan una nueva final por Copa Libertadores entre Boca Juniors y River Plate. En este sentido, aseguró que "no sería una revancha", aunque sí "una revancha personal".

"Todo el mundo desearía una final con River y no sería revancha, pero lo tomaría como revancha personal porque no tuve la oportunidad de jugar la final en diciembre de 2018. Las ganas siempre van a estar, siempre va a ser el rival, el clásico", expresó Cardona. "En lo personal sería quitarse la espinita de aportarle poco o mucho al equipo, porque desde la tribuna no se puede aportar como uno quisiera en el terreno de juego. Me puede ir mal o bien, pero morir en la guerra, no morir como me tocó esa vez, desde la tribuna", sostuvo el futbolista del seleccionado colombiano en ESPN 2.

Boca busca su séptima Libertadores, y Cardona consideró que "hay que ir paso a paso, estamos construyendo escalones, pasamos uno, ahora nos toca pensar en el domingo (ante Talleres en Córdoba), y después pensar en el miércoles (la revancha contra Inter de Porto Alegre en la Bombonera), no nos podemos adelantar".

"No tenemos que pensar en Racing (clasificado para cuartos de final y enfrentar a Boca o Inter), no, así no es. Cada partido va a ser una final para nosotros, para soñar con lo que todos queremos, que es levantar la Copa", agregó una de las figuras de Boca en el triunfo por 1-0 en Brasil el miércoles pasado.

Por último, Cardona elogió a Miguel Ángel Russo, argumentando que le "dio confianza" al hablarle desde que llegó, ya que "solamente" debía ponerse "a punto y trabajar". "Y eso vengo haciendo: trabajar y trabajar. Dar lo mejor de mí para el equipo y aportar mi granito de arena en beneficio del grupo", sentenció.