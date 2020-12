Alarma por el futuro de Carlos Tévez: ¿se va de Boca?

En medio de una intensa competencia y un calendario apretado para terminar las temporadas interrumpidas por la pandemia, Carlos Tévez comienza a pensar en su futuro.

Si bien a corto plazo los objetivos son el Superclásico ante River por Copa Maradona y las últimas etapas de la Copa Libertadores (semifinales ante Santos de Brasil y una posible final que enfrente nuevamente a xeneizes y millonarios), Carlitos ya analiza diversas opciones.

En ESPN, el periodista Augusto César adelantó que Tévez, a sus 36 años, tiene en mente varios proyectos: "Cuando él renueva su contrato, por algo le pide al Consejo de Fútbol la cláusula de salida apenas termine la Copa Libertadores. Él viene pensando algo. La relación con el Consejo no fue ni es buena, no hay diálogo. Mucho tiene que ver su nivel, que hoy por hoy es mucho mejor al que tenía, y cómo termine la historia en Libertadores. No es lo mismo quedar eliminado con Santos que ganar la Copa y tener la posibilidad del Mundial de Clubes".

"Tévez tiene contrato hasta junio. Él hoy no descarta absolutamente nada: cumplir su contrato, irse y retirarse, irse y jugar en otro club... Piensa ir a un club del exterior donde le paguen", completó aumentando la incertidumbre que dará paso a múltiples especulaciones durante los próximos seis meses.