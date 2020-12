El presidente del Barça y una polémica frase sobre la continuidad de Messi en el equipo

El presidente de la Comisión Gestora del FC Barcelona Carles Tusquets, habló hoy de la situación financiera del club y dejó una particular frase sobre la presencia de Lionel Messi en el club, a quien "habría vendido" en el mercado de pases pasado para solucionar los problemas económicos del Culé.

Tusquets, en una entrevista a 'El Món a RAC 1', se refirió al hecho de que Messi estuviese a punto de abandonar el Barça el pasado mercado de fichajes: "Desde el punto de vista económico habría vendido a Messi en verano", dijo y la frase ya hace ruido por toda España.

El principal argumento de Tusquets para hacer esta consideración es que una venta de Lionel Messi "hubiese sido deseable por el dinero que hubiese recibido el club y el que se habría ahorrado".

Carles Tusquets.

Por otra parte el dirigente, quien fuera presidente de la Comisión Económica durante el mandato de Josep María Bartomeu, explicó que no han querido firmar algunas facturas de la anterior dirigencia porque "no las veíamos claras", de manera que lo dejarán en manos de quien gane las próximas elecciones.

Respecto a las declaraciones de ayer miércoles de Neymar sobre que se ve jugando la temporada que viene con Messi, Tusquets consideró que "no se podrá fichar a no ser que venga gratis", porque "no hay dinero para llevar a cabo su fichaje", aunque no se refirió al hecho de que los dichos del brasileño apuntaban a que sea Messi el que cambie de equipo para vestir la camiseta del PSG.