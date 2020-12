"Si Messi se marcha...": la advertencia de Joan Laporta, candidato a presidente del Barcelona

El precandidato a la presidencia del Barcelona, Joan Laporta, desea que Lionel Messi "pueda esperarse a escuchar la propuesta del nuevo presidente" antes de decidir si abandona el club, aunque también asegura que "el Barça no se acaba" si, al final, el jugador argentino se marcha.

En declaraciones a Catalunya Ràdio, Laporta afirmó este jueves que necesita "la autoridad que tiene un presidente del Barça para hacerle una propuesta seria a Messi", en base a la situación económica del club, que ha calificado de "muy delicada".

El precandidato reconoce que en ese sentido "no será fácil competir con otras ofertas más potentes", pero cree que "no solo será un tema de dinero" y que también influirá una “propuesta atractiva” en el terreno deportivo y personal. En este ámbito, Laporta confía que su buena relación con Messi sea clave para convencerlo: "Con Leo nos queremos, nos apreciamos y nos respetamos. Él sabe que he cumplido todo lo que le he dicho".

Más allá de conseguir la continuidad de Messi, Laporta también se ha fijado los objetivos de resituar al Barcelona "en la primera línea deportiva mundial", "revertir la situación económica" y volver a ser un club de referencia "por su compromiso con la sociedad".

Finalmente, en el plano deportivo, el expresidente Blaugrana evitó hablar de posibles refuerzos para "no desestabilizar a la plantilla actual" y aseguró que Ronald Koeman tiene "un margen de confianza" como entrenador porque "se está desempeñando bien y es un grande del Barça".