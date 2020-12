El Dakar todavía no comenzó y ya tiene su primera baja confirmada

Este sábado una buena parte de competidores comenzaron a viajar por el mundo para llegar a Arabia Saudita donde, por segundo año consecutivo, se realizará el Rally Dakar. Debido a las complicaciones para dar con los aviones dispuestos por la organización, algunos pilotos debieron aguardar horas pero hay uno que decidió bajar los brazos: David Chávez.

David Chávez, la primera baja del Dakar 2021.

El único participante peruano inscripto, miembro del equipo español Club Aventura Touareg, no pudo adecuar su plan de viaje para llegar a tiempo a Arabia y así poder cumplir las medidas sanitarias establecidas por la organización. Chávez agotó todo lo que estaba a su alcance pero al no encontrar ninguna solución decidió bajarse y no ser parte de la caravana.

Su equipo fue quien anunció la mala noticia y el propio piloto mostró toda su amargura con un corto pero conmovedor posteo: "La peleamos hasta aquí, siempre en estos momentos solo me queda decir: Dios sabe lo que hace, por algo será". Chávez iba a disputar su segundo Dakar en la categoría motos y su principal objetivo era poder alcanzar la meta.

ASO ha trabajado contra el reloj en las últimas horas, incluida Nochebuena y Navidad, para tratar de que todos los participantes pudieran estar a tiempo en territorio Dakar, de modo que pudieran cumplir con la cuarentena a la que obliga el protocolo Covid de la carrera (dos días de aislamiento en el hotel antes de las verificiaciones).

Para tratar de conseguirlo puso a disposición diversos chárter (los comerciales siguen suspendidos) desde París, Praga y Dubai con los que trata de garantizar que todos los participantes puedan tomar la línea de salida, aunque había muchas posibilidades de que alguno se quedara en el camino.