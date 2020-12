Confirmado: Beccacece se va de Racing

Sebastián Beccacece, director técnico Racing, pidió hablar en conferencia de prensa este sábado y anunció que no seguirá en su cargo luego de finalizar la Copa Diego Armando Maradona.

Tras la salida de Diego Milito como Secretario Técnico, que fue a despedirse este sábado, el entrenador de La Academia decidió irse junto con quien lo trajo.

"Como saben, Diego anunció su salida definitiva de su espacio y eso me lleva seguir ese camino. Hemos decidido con el cuerpo técnico, se lo he informado a Víctor, al plantel y ahora a los hinchas y socios de Racing, que no vamos a continuar en la institución cuando terminen los tres partidos que quedan", expresó Beccacece ante los medios. "Lo digo con dolor porque tengo un grupo muy leal, que admiro muchísimo", añadió.

Los números de Sebastián Beccacece en Racing

El entrenador llegó luego de un flojo paso por Independiente y, tras dos igualdades en sus primeros dos partidos comenzó a estar en el ojo de la tormenta nuevamente. Sin embargo, en su tercer juego le ganó el clásico al Rojo en uno de los encuentros más emotivos de los últimos años. Con dos jugadores menos durante todo el segundo tiempo, La Academia encontró la victoria por 1-0 sobre el final.

En total dirigió 26 partidos, ganó 11, empató 7 y perdió 8. Su equipo anotó 28 goles y recibió 30. Finalizó tercero en la tabla general de la Superliga y la primera fecha de la Copa de la Superliga, por lo que logró la clasificación a la Copa Libertadores 2021. En la edición 2020, terminó segundo con 15 puntos en el grupo y en octavos de final eliminó por penales a Flamengo, último campeón, pero en cuartos quedó afuera con Boca, dejando una imagen floja.