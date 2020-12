Beccacece alertó sobre el VAR en la previa del encuentro ante Boca por Copa Libertadores

Boca Juniors y Racing Club deberán definir este miércoles quien se lleva el cupo que queda para las semifinales de la Copa Libertadores. El encuentro tendrá lugar en la Bombonera a las 21.30. En la ida, la Academia se impuso por la mínima y va con ventaja.

Pero además de lo meramente deportivo, en las últimas semanas se desató una fuerte polémica que envolvió a los arbitrajes y al funcionamiento del VAR. Boca, River y Racing son algunos de los clubes que protagonizaron algún que otro episodio.

Es por esto por lo que, en la previa del encuentro, Sebastián Beccacece habló en conferencia de prensa en su rol de entrenador y elevó una advertencia.

"No me gustó cómo manejaron el tema los medios, donde quisieron llevar la designación de Loustau, vinculándolo con un pasado con esta institución", comenzó diciendo haciendo referencia al pasado como jugador juvenil de la Academia del referí que estará a cargo de supervisar el VAR. Y agregó: "Las dos veces que dirigió a Racing desde que estoy yo no tuvo buenas actuaciones pese a que es un gran árbitro". "Nos perjudicó tanto en el clásico ante Independiente con expulsiones que no correspondían como en el partido con Vélez. En la historia también, por lo que me comentan en el club, dirigiendo a Racing no ha tenido buenas tardes", explicó.

"Ojalá no se hable de lo ajeno al juego, que son las cosas tecnológicas. Que no se pierda la pureza que genera este juego tan lindo y que no lo desvirtúen", sentenció Beccacece.

Luego, con respecto al equipo y al partido por delante, manifestó: "Lo más importante es que los futbolistas saben lo que tienen que hacer. Tenemos un grupo muy unido y comprometido con esta posibilidad concreta que tenemos de escribir una nueva página de esta rica historia. Mientras ellos lo tengan en claro, el entrenador está tranquilo. Percibo mucha conexión entre ellos y eso me da tranquilidad. Sabemos que vamos a enfrentar a uno de los candidatos, pero creemos en estos soñadores que en cada partido van alimentando el sueño de toda la gente de Racing".

"Estamos acostumbrados, sabemos lo que genera Boca o River. Nosotros nos enfocamos puertas adentro con un grupo que está comprometido, junto y pendiente de alimentar el sueño copero que nos propusimos al inicio del año. Para nosotros el 2020 ha sido extraordinario y ahora vamos por el sueño, con toda esa adversidad y el manejo mediático que generan esos clubes. Es lógico y es parte del juego. El sueño de las minorías no lo despreciaría si estaría del otro lado porque se querrían hacer escuchar e imponer porque lo merecen", cerró.