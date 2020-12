Con tres opciones: la osada decisión de Russo en Boca para recibir a Racing

Boca Juniors salió mal parado del Cilindro de Avellaneda el miércoles pasado, cuando cayó por 1 a 0 ante Racing por la ida de cuartos de final de la Copa Libertadores, y está obligado a ganar en la ida al menos por el mismo resultado para forzar la definición por penales.

Por eso, el entrenador Miguel Ángel Russo está decidido a ir a buscar el partido desde el comienzo, razón por la cual agregará un centrodelantero a la formación para que haga dupla con Carlos Tevez, quien estuvo muy solo en la ida, decisión para la cual tiene tres opciones en sus manos.

Las alternativas, en principio, se centran en Ramón Ábila, ya recuperado de su contractura en el aductor pero sin fútbol tras su lesión, y Franco Soldano, quien ayer volvió al gol en el triunfo ante Independiente y parece tener una leve ventaja sobre Wanchope.

La tercera posibilidad que analiza el entrenador Xeneize es Mauro Zárate, quien fue titular ayer contra el Rojo pero no tuvo su mejor encuentro. El ex Vélez corre de atrás, ya que aunque es conocida su calidad y su capacidad para desequilibrar, hace tiempo que no muestra su mejor nivel.

Para que ingrese un 9 más, tendrá que salir un jugador del equipo y los que tiene en mente Russo para dejar en el banco son Edwin Cardona y Sebastián Villa. Los colombianos no rindieron bien en el partido de ida ante la Academia, pero Cardona ayer fue figura ingresando en el segundo tiempo ante el Rojo y eso podría dejarlo en el equipo titular.