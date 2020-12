Aseguran que Messi y Neymar podrían jugar juntos de nuevo, pero en el Barcelona

La compleja e incómoda situación de Messi en el Barcelona no es una novedad. De hecho, el propio futbolista rompió el silencio para hablar del tema. En este contexto, en los últimos meses surgieron muchos rumores sobre cuál sería el próximo destino del argentino, entre los que picaba en punta el PSG para volver a jugar con su amigo Neymar.

Pero en las últimas horas se sumó un nuevo y novedoso capítulo a la novela. Jordi Farré, precandidato a las elecciones del Barcelona, habló con la prensa y aseguró que, si él se convierte en presidente, los excompañeros podrían volver a jugar juntos, pero en España.

“Neymar será bienvenido, pero lo primero que tiene que hacer es retirar las demandas, pedir perdón sin humillaciones, todos nos equivocamos. Hemos hablado con su entorno y nos han hablado de ‘volver a casa’", sostuvo. "¿Quién no quiere el tercer mejor jugador del mundo en el equipo?", agregó.

“Messi y Neymar jugarían juntos en el Barça el año que viene. Yo estoy seguro que Messi no se quiere ir. He hablado con su entorno, no he avanzado en nada, pero me ha dicho que se quiere quedar, pero que quiere un proyecto ganador, Mi proyecto es que renueve año a año, después crear una marca conjunta entre Messi y Barça y que Messi sea el presidente honorífico”, señaló, dejando claro que el argentino debería adaptar sus salarios. “Se tienen que adaptar a las condiciones actuales del club”, apuntó.

Por su parte, en un adelanto de una entrevista que podrá verse en los próximos días, Messi destacó: "Sé que el club pasa por un momento complicado, a nivel de equipo y de club, pero estoy con ganas".