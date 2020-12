Gallardo sin pelos en la lengua: habló del VAR, Nacional y mucho más en conferencia de prensa

River deberá visitar mañana a Nacional de Uruguay en Montevideo por el partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores. En la ida, el Millonario se impuso por 2 a 0 y va con ventaja para la definición. En la previa del viaje al vecino país, Marcelo Gallardo habló en conferencia de prensa.

Con respecto al equipo que pondrá en cancha, el entrenador aseguró que aún no tiene el once establecido y que lo definirá "entre hoy y mañana", según lo que vea en las últimas prácticas.

Luego, continuó analizando el choque deportivo: "Tenemos que estar preparados para todo, porque ellos tienen que salir a buscar el resultado. Enfrentaremos una serie que nos tiene con una ventaja de dos goles, pero que no será fácil".

Por otro lado, el Muñeco se refirió a los rumores que acercan a Gabriel Neves, jugador de Nacional, a River. "No corresponde hablar, me parece hasta de mal gusto relacionar a un futbolista con nosotros que vamos a enfrentar. De parte mía no pasó nada, no hubo ningún interés. Que se lo mencione no me parece bueno", sentenció Gallardo sobre Neves, luego de que el mismo futbolista hablara sobre su posible arribo a Núñez.

En relación con el VAR y los dichos sobre una hipotética preferencia del arbitraje por River, el Muñeco fue contundente: "No me dejo llevar por esas tonterías. Son ajenas. Lo que es ajeno a mí, no me interesa. Tiene que ver con cuestiones que quieren desestabilizar a un equipo que hace seis años viene demostrando porqué se ha convertido en el equipo que es y que todo el mundo del fútbol lo respeta, porque se lo ha ganado jugando".

Sobre la continuidad de jugadores claves para el equipo como Montiel, De la Cruz y Borré, Gallardo aseguró que son jugadores de "mucha proyección" y que habrá qué ver cómo se resuelve el vínculo con el club.