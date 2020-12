Problemas para River: Gallardo tendrá una sensible baja para la vuelta con Nacional

Se confirmó una sensible baja para River. Ignacio Fernández no se pudo recuperar de la lesión que sufrió el fin de semana pasado y se perderá la vuelta por los cuartos de final con Nacional, en Uruguay. Marcelo Gallardo decidió no arriesgar a Nacho, quien continúa con dolores por la lumbalgia que no le permitió terminar el primer tiempo del partido ante Argentinos Juniors.

Tras confirmarse la baja, ahora queda el interrogante de saber quién será el encargado de reemplazar al mediocampista de River en la revancha del 2-0 que el Millonario consiguió en el estadio de Independiente la semana pasada. Si mantiene el esquema irá de arranque Bruno Zucilini, pero si vuelve a la línea de cinco defensores el que estará de entrada es Javier Pinola.

Quien tampoco estará es Cristian Ferreira. El volante tuvo el alta médica en el entrenamiento de esta mañana en el River Camp y podría volver, si Gallardo lo pretende, el domingo contra Huracán. Enzo Pérez, en tanto, se sigue recuperando tras dar positivo por coronavirus.

uD83DuDCCB Nómina de convocados para visitar este jueves a @Nacional por los cuartos de final de la Copa Libertadores.#VamosRiver ??uD83DuDD34?? pic.twitter.com/pv5mr0eRYh — River Plate (@RiverPlate) December 15, 2020

Mañana, el plantel se entrenará por la tarde y a las 19.30 viajará a Uruguay en un chárter. El equipo del "Muñeco" Gallardo se impuso 2-0 en el partido de ida de la Libertadores ante Nacional, con goles de Gonzalo Montiel (de penal) y Zuculini, de cabeza.

Antes del entrenamiento, Gallardo brindará una conferencia de prensa por los canales oficiales del club.