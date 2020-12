El jugador de la Selección argentina que podría ser compañero de Di María en el PSG

Alejandro Gómez dejaría Atalanta pronto, en medio de su conflicto con Gian Piero Gasperini, entrenador del equipo. En este contexto, un compañero suyo de la Selección Argentina habría recomendado al Papu en su club: Ángel Di María.

El atacante del PSG habría hablado con los dirigentes de la institución parisina sobre las chances de incorporar a su compatriota, según informó el medio italiano La Gazzetta dello Sport.

El mensaje del Papu Gómez en medio del conflicto

"Queridos hinchas, les escribo porque no tengo ningún otro modo de defenderme y de hablar con ustedes. Solo quiero decirles que cuando me vaya se sabrá la verdad de todo. Ustedes me conocen y saben la persona que soy. Los quiero bien. Su capitán", escribió en su cuenta de Instagram el futbolista argentino.

En la MLS también sueñan con el Papu Gómez

Según informaron medios europeos, Cincinnati, de la MLS, ya está en conversaciones en los últimos días con el Papu Gómez, intentando seducirlo con la chance de una experiencia en el fútbol de Estados Unidos.