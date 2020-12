River y Argentinos empataron un partidazo en Avellaneda

River Plate pagó el precio de la doble competencia entre las Copas Libertadores y Diego Armando Maradona, y terminó llevándose tan solo un punto como local en cancha de Independiente ante Argentinos Juniors, tras la igualdad 1 a 1 registrada en este cotejo de la primera fecha de la Fase Campeón, Zona A.

A los riverplatenses, con una formación alternativa, les alcanzó la "nafta" solamente para los primeros 45 minutos, que se jugaron con mucha intensidad y pierna fuerte, sobre todo para neutralizar algunos vestigios de buen juego exhibidos por los dirigidos por Marcelo Gallardo.

uD83DuDD1A ¡Final en Avellaneda! Por la primera fecha del Grupo A de la Copa Diego Maradona, River y Argentinos igualaron 1-1. Julián Álvarez abrió el marcador para el Millonario y Coronel igualó para el visitante. #VamosRiver ??uD83DuDD34?? pic.twitter.com/RJFwHsvAVt — River Plate (@RiverPlate) December 14, 2020

Pero la falta de energía quedó puesta de manifiesto en la segunda etapa, cuando el muy bien trabajado equipo de Diego Dabove fue tomando el ritmo del partido y por lo tanto su contralor, sobre todo después de los 10 minutos, cuando ingresó del delantero de 22 años, ex Defensores de Belgrano de Villa Ramallo, del Federal A, Mateo Coronel, quien a la postre sería el autor del empate en su primer tanto tras cinco partidos en primera.

Pero antes, durante esa primera mitad, cuando River fue superior, pudo mantener a Argentinos muy cerca de su arquero, Lucas Chávez, una de las figuras de la cancha, hasta que Rafael Santos Borré fue derribado dentro del área y Julián Álvarez se encargó de superar uno de los déficits del equipo de Núñez, los tiros penales.

River, en el segundo período, ya no fue lo mismo, porque paulatinamente los visitantes se fueron apropiando de la pelota en base a intensidad, juego asociado y vertiginosidad para llegar por los costados. Y para ello no solamente fueron importantes el colombiano Edwar López y Gabriel Hauche, sino también las subidas permanentes del ex Rosario Central, Elías Gómez por izquierda.

Sin embargo el tanto de la igualdad definitiva llegaría por la derecha, tras una triangulación muy efectiva y un centró atrás preciso de Hauche que Coronel conectó a los 21 minutos anticipándose al arquero Enrique Bologna.

Y fue empate no más, más satisfactorio para los de Dabove que para los de Gallardo, que además se fueron preocupados por la lesión de Fernández pensando en el partido de entre semana frente a Nacional, en Montevideo, pensando en dar otro salto hacia semifinales de Libertadores, con la ventaja del 2-0 a favor de la ida. Por lo menos les quedó el consuelo de haber vuelto a convertir de penal como Montiel ante los uruguayos.

