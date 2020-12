Sigue la polémica: los audios del VAR en el triunfo de River ante Nacional de Montevideo

El triunfo de River Plate ante Nacional de Montevideo dejó mucha tela para cortar, sobre todo por el protagonismo que tuvo el VAR con varias jugadas que todavía se están discutiendo, y en las últimas horas la Conmebol dio a conocer los audios de los diálogos que tuvo el referí Andrés Rojas con los asistentes de video.

La Confederación Sudamericana eligió cinco jugadas polémicas del triunfo del Millonario sobre el Bolso y compartió los videos de las mismas, buscando dar claridad a las decisiones que se tomaron el jueves por la noche en el Libertadores de América.

La primera jugada es la mano de Mathias Laborda en el área de Nacional en la que no se cobró penal, a los 17 minutos del primer tiempo. La jugada fue revisada pero se descartó porque la regla 12 indica que no se debe sancionar penal si la pelota pega en el brazo luego de rebotar en un pie o en la cabeza.

La segunda es el penal inexistente a Matías Suárez, quien se desplomó al sentir el leve contacto de Oliveros. "Esta toma no me sirve", se le escucha decir al juez del VAR, luego le avisan a Rojas: "Al final lo termina empujando".

La tercera jugada en cuestión es el gol anulado a Matías Suárez por offside, al final del primer tiempo. "Es ajustado, espera por favor", le dicen al árbitro principal. "Déjame ver si es la punta del hombro", le agregan, y terminan determinando que había posición adelantada.

La cuarta jugada mostrada por la Conmebol fue la mano de Laborda que terminó en el penal convertido por Montiel. Rojas revisa la jugada y sentencia: "Ocupa más espacio, perfecto, muéstrame toda la jugada por favor. Correcto Nicolás, estoy viendo la mano. Amplía el volumen. Está separada del cuerpo... Tira el centro, rebota, la mano del número 2 amplía el volumen, no hay receptor fijo. Mi decisión es penal, no tarjeta".

Finalmente, la última jugada en cuestión es el gol de Bruno Zuculini, que fue revisado por una presunta posición adelantada. Desde el VAR analizan el gol y le avisan a Rojas "ahora sí veo fuera de juego. Dame punto de contacto de ese", y le piden no reanudar el partido. "Vamos a buscar la línea con el balón". Le avisan a al árbitro: "En la segunda acción no hay fuera de juego". Pasan todo a cámara lenta. Reclaman que la línea esté con la pelota y no con el defensor. Piden otra vez acomodar las líneas sobre la pelota. "Gol confirmado, Andrés, puedes reanudar", concluyen.