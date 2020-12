Sigue sumando bronca: Pergolini volvió a explotar contra el VAR

El vicepresidente de Boca Juniors Mario Pergolini continúa acusando a la administración del VAR por parte de la Conmebol. Ya había roto el silencio refiriéndose a las polémicas sobre las tarjetas rojas en el encuentro entre el Xeneize e Internacional de Porto Alegre.

Ahora volvió a apuntar al arbitraje hablando del partido entre River y Nacional de Uruguay por los cuartos de final de la Copa Libertadores.

“No fue penal, pero ahora el VAR lo soluciona. Va al VAR eso, ¿no? ¿Cómo que el árbitro no lo quiso ver? ¿El VAR no lo llamó? Paren todo (risas). ¿De qué color es la camiseta?”, ironizó con respecto a la jugada del penal de Matías Suárez.

Por otro lado, bromeó sobre Juan Cortese, quien en Superfutbol lo había bancado. “Me parece perfecto lo que hizo, porque también así se juega la Copa. Se gana desde los medios y dentro de la cancha”, había expresado. “Cortese, que ayer estabas indignado conmigo, veamos juntos la jugada de vuelta. Nos conocemos, varias veces hemos hecho chistes… pero esto no es chiste (risas)”, sostuvo y manifestó que fue “justicia divina” la ejecución de Santos Borré.

En síntesis, analizando los penales y la actuación del árbitro, Pergolini señaló que “el que no era, no lo fue a ver y el que no había visto, lo fue a revisar”. En tanto, sobre los 20 penales errados por River desde la llegada de Marcelo Gallardo, bromeó: “Me acaban de llamar de Paraguay y dijeron que hay que patearlos de vuelta”.