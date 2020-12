La cifra millonaria que cobrará Campazzo por jugar en la NBA

Luego de convertirse en uno de los mejores jugadores de Europa y de mostrar un fuerte liderazgo en el Real Madrid, club con el que consiguió 11 títulos, Facundo Campazzo arribó a la NBA. El argentino desembarcó en los Denver Nuggets, en donde lo recibieron con múltiples elogios.

“Cuando me deprimo, me pongo vídeos suyos porque me ponen una sonrisa en la cara. El chico juega con un fuego y una pasión que no siempre se ve. Se ajustará perfectamente a nuestra cultura", había sentenciado su entrenador, Michael Malone, días atrás cuando le consultaron al respecto en una conferencia de prensa.

El jugador firmó contrato por las próximas dos campañas con los Nuggets. A sus 29 años, Campazzo cobrará cerca de tres millones de dólares por año hasta la temporada 2021-2022. Además, un mimo a su cábala: podrá utilizar su tradicional camiseta con el número 7, tras la salida de Mason Plumlee.

Con respecto a la competencia, el equipo jugará tres encuentros previos al inicio de la temporada oficial. Los rivales serán los Golden State Warriors el 12 de diciembre y los Portland Trail Blazers, con quienes se medirán en dos ocasiones, el 16 y 18 del mismo mes. En el primero de los casos, Campazzo tendrá la oportunidad de enfrentarse a uno de sus jugadores favoritos: Stephen Curry.

Por su parte, la nueva campaña de la NBA para los Nuggets comenzará el 23 de diciembre cuando reciba a Sacramento Kings. A las 72 horas, el cruce será ante Los Ángeles Clippers, y el 28, también en Denver, la presentación será ante los Houston Rockets. Sólo 24 horas más tarde, el último finalista de la Conferencia del Oeste viajará para jugar contra Sacramento y el 1 de enero volverá a jugar en casa ante Phoenix Suns.