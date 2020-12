Gallardo recordó nuevamente a Maradona y conmovió a todos

River pasó a cuartos de final de la Copa Libertadores. Le ganó a Paranaense en cancha de Independiente y ahora espera por Independiente del Valle o Nacional de Uruguay. Sin embargo, en la conferencia post partido, Marcelo Gallardo volvió a recordar a Diego Maradona y emocionó a todos.

"Ese hombre llenó de sueños mi almohada", impresionante definición de Marcelo Gallardo sobre el #AD10S a Diego Armando Maradona. pic.twitter.com/qv9jTZ2UPa — SportsCenter (@SC_ESPN) December 2, 2020

"Sentí un estado de tristeza muy grande, para mí ese hombre llenó de sueños mi almohada desde que era muy pequeño, me hizo conectar con el fútbol y lo voy a recordar como lo que fue, una persona que me dio ganas de amar el fútbol. Traté de estar cerca en su despedida, son días muy tristes, no es fácil asimilarlo", expresó.

Y agregó: "El que no es de nuestra tierra le ha rendido un tributo enorme, sabe lo que ha significado Maradona. No hay mucho que explicarle, es increíble lo que ha generado en los que amamos este deporte".

"Maradona ha sido un ícono mundial", el Muñeco Gallardo habló de lo que representa el Diez para el extranjero. #DiegoEterno pic.twitter.com/i2zsLwIKlR — SportsCenter (@SC_ESPN) December 2, 2020

Luego, sobre el partido, expresó: "Nosotros somos un equipo que se puede adaptar, siempre jugamos de distintas maneras, sí hay un convencimiento de ver el arco rival como prioridad. Considero que en la serie hicimos los méritos suficientes para pasar a cuartos. Nos faltó eficacia, un poco más de contundencia".