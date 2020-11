Luego del triunfo ante Newell's, Tevez reveló el duro momento que está pasando

El delantero y figura de Boca Juniors en la victoria sobre Newell's, Carlos Tevez, admitió anoche luego del partido disputado en el Coloso Marcelo Bielsa que está atravesando un duro momento familiar y que el fútbol es lo único que le está dando alegrías en la actualidad.

"Me estoy diviertiendo, voy a los entrenamientos contento. Muchos saben que no estoy pasando un buen momento familiar, pero el fútbol me está devolviendo la alegría", comenzó diciendo el capitán Xeneize al finalizar el encuentro en diálogo con TyC Sports, en referencia a la salud de su papá, quien se contagió de coronavirus hace algunos meses y su cuadro se complicó.

"No es fácil hablar de esto en tele. Nadie sabe el momento que estoy pasando en lo familiar, nada que ver a cuando estoy dentro de la cancha. Es lo único que me hace feliz en este momento. Mi viejo no está bien. El fútbol me devolvió el ratito para olvidarme de las cosas malas. Estoy muy agradecido. La estoy pasando mal, no te voy a mentir", agregó al respecto.

Finalmente, Tevez dijo que lo único que hace además de entrenar y jugar es "contener a mi vieja, estar con mis hermanos. Es un momento muy complicado. Mi viejo no está bien. Me cuesta, pero tengo el respaldo de mis compañeros, de Miguel, la gente de Boca. Eso hace que uno tenga otra responsabilidad. La gente de Boca está 100 por ciento en mi espalda diciendo que no baje los brazos".

Tevez marcó el primer tanto de su equipo (el segundo fue de Lisandro López) en el 2-0 sobre los rosarinos que sumó el 16to cotejo sin derrotas para el técnico Miguel Russo desde que volvió al club.