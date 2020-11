Un joven jugador de la Liga Profesional fue denunciado por acoso sexual

El colombiano Johan Carbonero, delantero de Gimnasia, fue denunciado ante la justicia por acoso y tentativa de abuso sexual por una joven que trabaja como recepcionista en el hotel donde se alojó hasta hoy, desde su llegada al club. El hecho, quedó asentado en la comisaría 9na. de La Plata y tomó intervención la fiscal Virginia Bravo.

Bravo le tomó hoy declaración a la víctima, de 19 años, que asistió a la sede judicial acompañada de su padre. En diálogo con Radio Provincia, el padre de la denunciante contó que el colombiano, de 21 años, "desde el primer día le 'tiró onda' y le decía cosas" y que luego "se comunicaba con el Whatsapp del hotel para pedirle cosas todo el tiempo", frente a la actitud evasiva de la empleada.

Cuando la recepcionista iba a la habitación, como respuesta al pedido, el colombiano "siempre la recibía cubierto con una toalla y el torso desnudo". "Le decía 'me gustás, sos muy linda', la invitó a salir hasta que el otro día la tomó de la mano, la metió en la habitación y la arrinconó contra la puerta, pero por suerte pudo pudo escapar", relató el padre de la joven.

Desde Gimnasia, ya comunicaron que el jugador no se hospedará más en el lugar. En principio, si bien no hubo una comunicación oficial, el club tiene previsto activar el protocolo, por lo que el DT Sebastián Méndez, principal colaborador de Diego Maradona, no podría contar con él para el partido del domingo ante Vélez Sarsfield por la Copa Liga Profesional 2020.