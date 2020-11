El mendocino Rogelio Funes Mori, campeón de la Copa México

Monterrey, dirigido por el argentino Antonio "Turco" Mohamed, se consagró campeón de la Copa México, luego de haber igualado como local con Tijuana, conducido por su compatriota Pablo Guede, 1 a 1 en la segunda final y merced a la victoria por 1-0 que había logrado como visitante en el partido de ida.



La final que consagró anoche al campeón se jugó en el estadio BBVA Bancomer, de la ciudad de Monterrey, con un cierre altamente emotivo puesto que el equipo de Mohamed se puso en ventaja a los 42 minutos del segundo tiempo a través de un gol anotado por el holandés Vincent Janssen, de penal, pero Tijuana igualó un minuto después a través del argentino David Babona, eso mantuvo la incertidumbre hasta el final.





Monterrey, con la conquista de la Copa México obtuvo la denominada "triple corona", ya que también había ganado bajo la conducción de Mohamed la Liga de México y la Liga de Campeones de la Concacaf.



El campeón tuvo como titulares a los argentinos Nicolás Sánchez (ex Nueva Chicago, Godoy Cruz y Racing), Matías Kranevitter (ex River) y el mendocino Rogelio Funes Mori (ex River), mientras que en el segundo tiempo ingresó su compatriota Maximiliano Meza (ex Gimnasia y Esgrima La Plata e Independiente).

Tijuana, por su parte, con Guede como DT, tuvo al mencionado Barbona (ex Nueva Chicago, Estudiantes de La Plata, Atlético Tucumán y Racing) y no jugó su compatriota Miguel Angel Barbieri (ex Defensores de Belgrano, Racing y Rosario Central).



Una de las figuras del Monterrey fue el defensor Nicolás Sánchez, quien había marcado mediante un penal el gol de la victoria como visitante la semana pasada, que fue el que allanó la obtención del título.