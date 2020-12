Tras el bochorno, Matera dio la cara y se expresó en las redes

Pablo Matera, capitán de Los Pumas, debió volver a disculparse. Ya lo había hecho, con todo el plantel a su lado, por no haber realizado un homenaje en la medida en que correspondía a Diego Maradona, en el partido ante los All Blacks. Y esta vez lo tuvo que hacer después de la difusión de viejos tuits, discriminatorios y clasistas, que se encontraron en su cuenta de esa red social.

"Pasé momentos muy duros. Estoy muy avergonzado. Disculpas a todos los que salieron ofendidos por las barbaridades que escribí. En ese momento no imaginaba en quién me iba a convertir. Hoy me toca hacerme cargo de lo que dije hace nueve años. Perdón también a mi familia y a mi equipo por el momento que están pasando por mis acciones y gracias a la gente que me quiere por su apoyo", escribió en su Instagram.

De todas maneras, hubo muchísimo repudio en las redes sociales al jugador de Stade Francais, surgido en Alumni. ¿Qué había escrito? "Sudáfrica, baby. Por fin me voy de este país lleno de negros. Ouch", dice un tuit de Matera de mayo de 2012. Otro: "El odio a los bolivianos, paraguayos, etc nace de esa mucama a la que una vez se le cayó un pelo en tu comida". Dos de sus compañeros, Petti y Socino, también habían escrito frases absolutamente repudiables.