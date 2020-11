Ruggeri: sus peleas con Maradona por la droga y la triste confesión de Claudia

El ex defensor de la Selección argentina, Oscar Ruggeri, amigo y ex compañero de Diego Maradona, aseguró hoy que tuvo varias discusiones con el 10 por su consumo de drogas y, además, reveló una triste confesión que le hizo Claudia Villafañe luego de la muerte del astro del fútbol mundial.

"La de Maradona no era la vida de un ser humano normal. Yo me peleé mucho con él, pero no por fútbol, sino por el tema de drogas. Yo me encerraba con él en la habitación, hablábamos y yo me enojaba", contó el Cabezón en el programa de ESPN en el que oficia como panelista.

Sobre aquellas conversaciones, rememoró: “’Yo le decía: '¿Vos no te das cuenta que tenés el mundo a tus pies? Podés ser feliz, tenés hijas maravillosas, tenés a Claudia que te sigue para todos lados, abrís la puerta y está tu familia. Vos estás loco'. Y él me decía: 'Hay cosas que vos no entendés, no entendés la carga que yo tengo encima'. Yo me enojaba y le decía 'nunca te voy a entender'".

Por otra parte, reveló una triste confesión que le hizo Claudia Villafañe en las últimas horas. "Ayer hablando con Claudia me decía 'Cabezón, si entrabas y veías dónde falleció Diego, te morís'. No sé si está bien decir esto. Claudia sabe que lo digo de corazón. No quise preguntar más. Debe ser el dolor que tenemos todos. No voy a echar la culpa a nadie".

Finalmente, con respecto a por qué no sus amigos y ex compañeros no insistieron para estar cerca del 10, explicó que "respetamos mucho a la familia. Él tomó un camino de aislarse de la gente... íbamos a estar ahí. Íbamos a poner la cara. De aislarse de una manera terrible. Contame que alguien me diga, ¿por qué estos animales, estos tipos únicos se mueren solos?".