El protagonista mendocino de la foto que conmovió al mundo en el funeral de Diego Maradona

El funeral de Diego Maradona dejó un sinfín de fotos conmovedoras de la tristeza de la gente que se acercó a darle el último adiós al ídolo eterno, pero hubo una en particular que estremeció a todos y recorrió el planeta por tratarse de un hincha de River y uno de Boca abrazados fraternalmente y llorando sin consuelo.

Y uno de ellos, el fan Xeneize, es un mendocino. TyC Sports se contactó con él y contó la historia de la foto: su nombre es Luis Manrique, tiene 72 años y es de Mendoza, pero vive en Buenos Aires desde hace varios años. Según relató, el abrazo "fue espontáneo y natural".

Luis es jubilado y para ganar un dinero extra trabaja en un puesto de flores en el barrio de Belgrano. "Estuve casi 24 horas haciendo fila para ver el ataúd de Diego. A las 6 de la tarde fui al Obelisco, y ahí escuché por la radio que había gente que estaba yendo a la Casa Rosada", comenzó contando, y agregó que a las 2 de la mañana empezó a hacer la fila para ingresar al funeral.

"En la cola conocí a un hombre de River. Me dijo 'vamos a entrar juntos'. Pero cuando estábamos cerca, vino una avalancha que nos separó. Entré solo, casi 18 horas después, para despedir a Diego", prosiguió Manrique con su relato.

Luego reveló que "cuando salí me volví a encontrar con este hincha de River. Cuando nos estábamos yendo, se puso a llorar y para consolarlo lo abracé. Fue como que me contagió, y me puse a llorar con él un rato largo. Cuando nos dimos cuenta, había un motón de medios alrededor nuestro. Fue todo espontáneo, no fue nada preparado. Todo muy natural".

Finalmente, dejó un lindo mensaje para todos los futboleros: "Si la foto la está mirando el mundo entero, que le sirva para que sepa que el fútbol es deporte, es diversión. Somos adversarios pero no enemigos. Eso es lo más bonito que hay".