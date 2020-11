Los Pumas con varios cambios para la revancha ante los All Blacks

El sábado 28 de noviembre, Los Pumas jugarán, ante los All Blacks, su tercer partido del Tres Naciones 2020, que podrás ver en vivo desde las 5 de la mañana (hora de Argentina) por ESPN 2 y ESPN Play.

Mario Ledesma confirmó el XV que dispondrá en cancha con varias modificaciones respecto de los equipos que le ganaron de forma histórica a los Hombres de Negro y que empataron ante los Wallabies 15-15.

Así las cosas, en la primera línea, estarán Mayco Vivas, Julián Montoya y Santiago Medrano. Por el lado de la segunda, Guido Petti, titular en los dos primeros partidos, formará acompañado de Lucas Paulos. La tercera línea que saldrán a la cancha: el capitán Pablo Matera, Marcos Kremer y Facundo Isa.

Por el lado de los backs, con la número 9, Felipe Ezcurra acompañará a Nicolás Sánchez, autor de todos los puntos del seleccionado argentino en este Tres Naciones. La pareja de centros, asimismo, contará con el regreso de Jerónimo de la Fuente, quien tendrá al lado a Juan Cruz Mallía. En cuanto a los tres del fondo, Mario Ledesma se decidió por Ramiro Moyano, Santiago Cordero y Emiliano Boffelli.

Cabe destacar que dentro de los titulares de Los Pumas para disputar su segundo partido ante el seleccionado neozelandés en la competencia que reúne a las potencias el Hemisferio Sur, habrá varios jugadores que estarán haciendo su presentación oficial en la misma: Paulos, quien además hará su debut oficial con la camiseta del seleccionado, Ezcurra, De la Fuente, Mallía y Moyano.

Nicolás Sánchez lleva anotados todos los tantos del Seleccionado Nacional en el Tres Naciones: 25 puntos ante All Blacks y 15 ante Wallabies. Un try, una conversión y once penales para el formado en Tucumán Lawn Tennis, que actualmente es el goleador del torneo.

Argentina acumula el mejor promedio de tackles efectivos en el certamen (89.6%) y lidera también la estadística de scrums ganados (100% - 11/11). A su vez, Guido Petti es el jugador que más lineouts robó en el certamen (3).

Argentina: 1- Mayco Vivas, 2- Julián Montoya, 3- Santiago Medrano; 4- Guido Petti, 5- Lucas Paulos; 6- Pablo Matera (capitán), 7- Marcos Kremer, 8- Facundo Isa; 9- Felipe Ezcurra, 10- Nicolás Sánchez; 11- Santiago Cordero, 12- Jerónimo de la Fuente, 13- Juan Cruz Mallía, 14- Ramiro Moyano; 15- Emiliano Boffelli.

Suplentes: 16- Santiago Socino, 17- Nahuel Tetaz Chaparro, 18- Lucio Sordoni, 19- Matías Alemanno, 20- Santiago Grondona, 21- Gonzalo Bertranou, 22- Santiago Carreras, 23- Lucas Mensa.