Pura bronca: el polémico gesto de De la Cruz contra Gallardo del que hablan todos

El mediocampista uruguayo Nicolás De la Cruz protagonizó una polémica escena en el partido que River empató anoche por 1 a 1 ante Athlético Paranaense por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores, ya que no pudo ocultar su enojo cuando Marcelo Gallardo decidió reemplazarlo.

De la Cruz dejó el campo de juego a los 13 minutos del segundo tiempo y la decisión del DT no le gustó nada, por lo que cuando dejó el campo de juego le negó el saludo al Muñeco, quien se quedó pagando cuando estiró la mano hacia el uruguayo.

Matías Biscay, ayudante de Gallardo, intentó frenarlo con intenciones de tranquilizarlo pero tampoco hubo caso, el mediocampista ardía de furia y prefirió no hacer ni decir nada más que sentarse en el banco de los suplentes.

De La Cruz fue titular luego de varias dudas sobre su aparición en este partido, tras haber formado parte de la Selección uruguaya en la última fecha de Eliminatorias, donde la Celeste sufrió 20 casos positivos de coronavirus entre jugadores y miembros de la delegación.

Finalmente, el ex Liverpool comenzó jugando entre los once, pero no pudo marcar la diferencia en el partido contra el equipo brasileño de la llave por el máximo torneo continental.