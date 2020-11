La llamativa declaración de Gallardo tras el partido en Brasil

Luego de lo que fue la igualdad por 1-1 ante Athletico Paranaense por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores 2020, el entrenador de River, Marcelo Gallardo, aseguró irse con un "sabor amargo" porque el equipo "no fue determinante en la zona de definición".

"Intentamos siempre con la idea de ocupar todo el terreno y el frente de ataque ante un equipo que se cerró muy bien y al que nos costaba llegarle. El sabor es amargo porque podríamos haber ganado el partido y porque dominamos, pero nos faltó un plus para ser determinantes en la zona de definición", expresó el Muñeco en diálogo con la prensa tras el encuentro.

A pesar de la falta de gol, lejos estuvo Gallardo de caer en los delanteros, sino que lo marcó como una responsabilidad de todo el equipo a mejorar, de cara al duelo de vuelta: "Lo que me inquieta no es la falta de gol en los delanteros sinno que no pudimos darle terminación a lo que producimos. Pero no caigo en el análisis de si los delanteros hacen o no goles. El equipo produce, los delanteros generan pero no pudimos definir, por eso queda ese sabor amargo".

Ahora, el Millonario tendrá una semana por delante para planificar lo que será la revancha, el próximo martes 1 de diciembre desde las 19.15 en el Libertadores de América.